Секс-роботы с Интернетом начнут действовать без команд

Развитие искусственного интеллекта несет в себе риски для пользователей. Фото: pixabay.com
Развитие искусственного интеллекта несет в себе риски для пользователей. Фото: pixabay.com

База данных начнет автоматически обновляться через Wi-Fi сигнал.

Секс-роботы от фирмы Realbotix начнут действовать без специальных команд, сообщает Daily Star. Роботов с внедренной системой искусственного интеллекта снабдят Wi-Fi со способностью принимать 5G- Интернет.

Базу данным в головах роботов начнут обновлять через Интернет, а значит их поведение будет постоянно обновляться и усложняться. Эксперт, работающий на фирму, предупредил, что апгрейд может привести к разным нежелательным реакциям и рискам, и поэтому призвал пользователей быть аккуратнее.

Невролог и эксерт по части отношений Бобби Бэнкс уверен, что романтические отношения между людьми и роботами станут широко распространены к 2050 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что секс-роботы помогут лечить эректильные дисфункции.

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Секс-роботы с Интернетом начнут действовать без команд
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