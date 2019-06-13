Врачи будут прописывать секс-роботов для лечения половых дисфункций

Врачи могут использовать реалистичных любовных роботов в качестве психологической помощи для пациентов.

Секс-роботы — это силиконовые куклы, работающие на искусственном интеллекте, позволяющие владельцам не только удовлетворять свои различные потребности, но и разговаривать с ними. Как сообщает издание «Психология сегодня» (Psychology Today), некоторые клинические психологи и сексотерапевты считают, что врачи могут назначать секс-роботов в качестве «стимулов» для сексуальных дисфункций.

При этом психологи отмечают, что использовать секс кукол следует крайне аккуратно. Они могут иметь разрушительные последствия для общества. Количество браков и секса в них может снизиться и рождаемость упадет. Однако, секс-роботов как способ решения психологических проблем.

«Вообразите это: полностью реалистичный робот вашего собственного дизайна, способный полностью выполнять любой сексуальный акт, о котором вы только можете мечтать», — сообщает «Психология сегодня».

Секс-роботы — это уже не фантастика. Как сообщает издание The Sun, в Великобритании стремительно растут продажи секс-бота Harmony, который продается за 7 000 фунтов стерлингов. Он создан технологической фирмой Realbotix, которая является подразделением RealDoll, калифорнийской компании, производящей неодушевленные куклы любви.

Робот Harmony работает на приложении для смартфона. После покупки Harmony робот подключается к мобильному приложению и в андроида закачивается виртуальная личность. Робот может не только говорить, но и двигаться, а также менять свое положение. К примеру лечь.

До России это новшество в массовом порядке пока не добралось. Но, вероятно, нашествие секс-роботов уже не за горами. Пока же любителям необычных ощущений остается довольствоваться секс-куклами. К примеру, в первом, и, как утверждают бизнесмены, легальном борделt Dolls Hote, который открылся в Санкт-Петербурге, секс-роботов пока, похоже, нет.

Впрочем, их может и вообще не появиться. Как ранее сообщала Gazeta.SPb, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов уже прозрачно намекнул, что у владельца борделя «земля будет гореть под ногами».