«Зенит» хочет продать Ригони

За футболиста могут получить 9 миллионов евро, хотя еще несколько дней назад его стоимость оценивалась в 15 миллионов евро.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает журналист аргентинского СМИ Circulo Central Мати Мендия в свое Twitter-аккаунте. Есть мнение, что окружение Эмилиано Ригони советует ему покинуть «Зенит» и уйти в другой клуб. Сейчас «Зенит» ведет переговоры с «Ривер Плейт». Если все пройдет успешно, то уже этим летом Ригони попрощается с «сине-бело-голубыми».

Напоминаем, что аргентинский футболист заключил контракт с «Зенитом» два года назад. Тогда клуб заплатил за него 9 миллионов евро. Какое-то время Ригони отдавали в аренду, он играл за «Атланту». За годы пребывания в России он успел получить вместе с командой чемпионский титул.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину. Он сделал татуировку с головой льва во всю спину – похожие есть у Себастьяна Дриусси и Эмануэля Маммане.