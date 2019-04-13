Игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину

Игрок футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони сделал татуировку с головой льва во всю спину.
26-летний аргентинский футболист поделился фотографиям со своими подписчиками в Instagram.
Интересно, что у двух земляков и одноклубников Ригони есть очень похожие татуировки. Речь идёт о Себастьяне Дриусси и Эмануэле Маммане.
Эмилиано Ригони перешел в «Зенит» ещё летом 2017 года. До этого он играл за аргентинскую команду «Индепендьенте». Первую половину текущего сезона аргентинский полузащитник играл за итальянскую «Аталанту», однако после он вернулся в петербургский «Зенит».
За текущий год Ригони принимал участие в четырех матчах, сделал один гол и одну результативную передачу.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что хоккеисты “СКА” Никита Гусев и Владислав Гавриков примут участие в Кубке Стэнли.