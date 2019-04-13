Игрок «Зенита» Ригони показал татуировку во всю спину

Похожие татуировки есть ещё у двух игроков. Фото: emirigoniok/ Instagram

Похожие татуировки есть ещё у двух игроков. Фото: emirigoniok/ Instagram

Игрок футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони сделал татуировку с головой льва во всю спину.

26-летний аргентинский футболист поделился фотографиям со своими подписчиками в Instagram.

Интересно, что у двух земляков и одноклубников Ригони есть очень похожие татуировки. Речь идёт о Себастьяне Дриусси и Эмануэле Маммане.

Эмилиано Ригони перешел в «Зенит» ещё летом 2017 года. До этого он играл за аргентинскую команду «Индепендьенте». Первую половину текущего сезона аргентинский полузащитник играл за итальянскую «Аталанту», однако после он вернулся в петербургский «Зенит».

За текущий год Ригони принимал участие в четырех матчах, сделал один гол и одну результативную передачу.

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