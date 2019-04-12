Хоккеисты “СКА” Гусев и Гавриков летят на Кубок Стэнли

Если их клубам не повезет, то они примут участие в чемпионате мира.

Никита Гусев и Владислав Гавриков летят играть за клубы НХЛ, сообщили в клубе “СКА” Санкт-Петербурга 13 апреля. Игроки выступят за американские команды в Кубке Стэнли. При этом “СКА” Санкт-Петербурга сохранит свои права на игроков.

Если “Вегас Голден Найтс”, к которому присоединился Гусев, или “Коламбус Блю Джекетс”, который станет клубом Гаврикова, вылетят из розыгрыша, то хоккеисты вернутся играть за сборную России на чемпионате мира, который начнется 10 мая.

Гусев и Гавриков принесли золото Олимпиады в Пхенчхане. Гусев играет за клуб Петербурга с 2015-го, Гавриков — с 2017 года. Гусеву 26 лет, Гаврикову — 23, оба получили звания заслуженных мастеров спорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “СКА” не подтвердил слух о переходе Гусева в НХЛ.