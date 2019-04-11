В СКА опровергли слух о переходе Гусева в НХЛ

В СКА заявили, что стоит обратиться к тем, кто пустил это слух. Фото: https://yandex.com
В СКА заявили, что стоит обратиться к тем, кто пустил это слух. Фото: https://yandex.com

Ранее сообщалось, что нападающий хоккейной команды планирует покинуть СКА и перейти «Вегас Голден Найтс», но все оказалось уткой.

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что стоит обратиться к тем, кто пустил это слух. Никита Гусев не планирует покидать петербургскую команду, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что нападающий команды Никиты Гусева переходит в “Вегас Голден Найтс” — это команда выступает в Национальной хоккейной лиге.

“Это вранье. Спрашивайте у тех, кто это написал”, — сказал Ротенберга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Гусев обновил рекорд Радулова по количеству передач за сезон после матча в Петербурге.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
никита гусев ска
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