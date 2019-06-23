На перекрёстке Энтузиастов и Наставников пробка из-за аварии

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших никакой информации не поступало.

Инцидент случился сегодня днем, 23 июня. Обо всем рассказали очевидцы, который поделились снимками в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Один из участников группы пишет, что дорогу на перекрестке проспектов Энтузиастов и Наставников не смогли поделить дорогу двое – легковой автомобиль и «Чижик». Машина въехала в трамвай, который двигался на большой скорости. В результате водитель не пострадал, но из-за аварии образовалась пробка.

«В сторону Индустриального мало кто может проехать, автобусы стараются уезжать по Наставников. В сторону Коммуны проезжают в одну полосу»,

— пишет пользователь соцсети.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Русановской улице мальчик выбежал на дорогу и был сбит машиной. Он играл во дворе ЖК «Ласточкино гнездо» под присмотром мамы, но ей все равно не удалось уследить за ребенком.

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