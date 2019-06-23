На Русановской мальчик выбежал на дорогу и был сбит машиной

Ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Обо всем стало известно сегодня днем, 23 июня. Об инциденте рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что ДТП произошло во дворе ЖК «Ластачкино гнездо», который находится на Русановской улице. Трехлетний мальчик, за которым не уследила мама, выбежал на дорогу, где его сбил с ног «Ниссан». За рулем сидел мужчина 1983 г.р. По словам свидетелей он двигался медленно, так что ребенок остался жив. В этот момент мама малыша была на детской площадке, но, видимо, на что-то отвлеклась.

«В результате ДТП ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в сопровождении матери»,

— говорится в посте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Парголово фура не успела затормозить и сбила утят. Автор поста добавил, что четырёх птенцов смогли поймать. Сейчас он решает, что с ними делать и спрашивает совета у участников группы.