В Парголово фура не успела затормозить и сбила утят

В посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга на проезжей части были сбиты утята. Очевидец данного происшествия выложил пост в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Там он рассказал о печальной истории, которая с ним случилась.

По словам очевидца, когда он ехал на своем автомобиле в сторону ТК «Китай Город» на Выборгском шоссе 503, фура, ехавшая перед ним, не успела остановиться и сбила утят. Автор поста добавил, что четырёх птенцов смогли поймать. Сейчас он решает что с ними делать и спрашивает совета у участников группы. В комментариях пользователи делятся своими историями и советуют обратиться в центр помощи диким животным или в реабилитационный центр.

Люди и машины в данной аварии не пострадали.

Напомним, ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что утреннее ДТП с двумя иномарками в Калининском районе оставило Петербург без столба.