Утреннее ДТП с двумя иномарками в Калининском районе оставило Петербург без столба

А также привело к госпитализации двоих водителей.

Дорожно-транспортного происшествие в Калининском районе Петербурга произошло около 05:00. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. На перекрестке Блюхера и Лабораторной улицы столкнулись Hyundai Solaris и Range Rover.

Как сообщат очевидцы, первая иномарка тормозила на запрещающий сигнал светофора, но это н помогло избежать столкновения.

Во второй иномарке находился пассажир. Также Range Rover сбил электрический столб.

Оба водителя получили травмы средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Удельном проспекте мотоциклист с пассажиром на скорости не вписался в поворот.