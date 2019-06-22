Утреннее ДТП с двумя иномарками в Калининском районе оставило Петербург без столба

Оба водителя получили травмы средней степени тяжести. Фото: https://vk.com/spb_today
Оба водителя получили травмы средней степени тяжести. Фото: https://vk.com/spb_today

А также привело к госпитализации двоих водителей.

Дорожно-транспортного происшествие в Калининском районе Петербурга произошло около 05:00. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. На перекрестке Блюхера и Лабораторной улицы столкнулись Hyundai Solaris и Range Rover.

Как сообщат очевидцы, первая иномарка тормозила на запрещающий сигнал светофора, но это н помогло избежать столкновения.

Во второй иномарке находился пассажир. Также Range Rover сбил электрический столб.

Оба водителя получили травмы средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Удельном проспекте мотоциклист с пассажиром на скорости не вписался в поворот.

калининский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В субботу по данным МЧС в Петербург придет сильный ветер
На смену жаре в Петербург приходит комфортная погода
Конкурс на реконструкцию станции метро “Парк Победы” объявили в четвертый раз
Утреннее ДТП с двумя иномарками в Калининском районе оставило Петербург без ...
В Адмиралтейском районе личный водитель украл у бизнесмена часы за 6 млн рублей
Спустя две недели грабителя, укравшего из машины на Ветеранов камеру, задержали
На Петергофском шоссе у женщины быстро “отработали” цепочку и деньги
На Подвойского у пенсионера в коридоре насильно отобрали сумку с ...