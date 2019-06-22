На Удельном проспекте мотоциклист с пассажиром на скорости не вписался в поворот

Дорожно-транспортная авария произошла возле дома 21 на Удельном проспекте.. Фото: https://vk.com/spb_today
Дорожно-транспортная авария произошла возле дома 21 на Удельном проспекте.. Фото: https://vk.com/spb_today

Пострадавшие были госпитализированы в разные больницы.

Как рассказали на сленге, известном очевидцу и еще некоторым избранным, в социально сети “ВКонтакте”, водитель мотоцикла не вписался в поворот. Также известно, что мотоциклист следовал пот проезжей части вместе с пассажиром на заднем сидении, он же на сленге “двойка”.

Дорожно-транспортная авария произошла возле дома 21 на Удельном проспекте. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и не вписался в поворот.

Пассажир и сам мотоциклист получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы в больницы. Мотоциклист — в больницу Святого Георгия, а пассажир — в Елизаветинскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Народного Ополчения мужчина в “костюме отдыхающего” бросался на машины.

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