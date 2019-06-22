На проспекте Народного Ополчения мужчина в “костюме отдыхающего” бросался на машины

О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Мужчину в совсем нестандартной одежде, а точнее практически без нее заметили местные жители одного из домов, расположенном на проспекте Народного Ополчения. Мужчина явно в состоянии опьянения бродил по проспекту, и как сообщают очевидцы, выбегал на проезжую часть, пытаясь помещать движению машин.

Местные жители также сняли видео происшествия, на котором видно, что в самом начале мужчину за руку пытается отвести куда-то другой человек. Он явно пытается помочь избежать отдыхающему губительных последствий. В свою очередь оголившийся пытается сопротивляться. Позже на помощь спасателю приходит еще один и уже они оба тянут пляжного в душе человеку в сторону.

Как пишут очевидцы в соцсети, на место спустя время приехали сотрудники полиции и сокрой помощи.

Напомним, что накануне в Петербурге был по-настоящему жаркий день, которой также мог повлиять на состояние мужчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезд задел упавшего на пути мужчину у станции “Новая Деревня”.