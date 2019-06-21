Поезд задел упавшего на пути мужчину у станции “Новая Деревня”

Пострадавший скончался в машине “Скорой помощи” от полученных травм.

Поезд задел мужчину, который оступился и упал на путях недалеко от станции “Новая Деревня”, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД РФ по СЗФО 21 июня. Позже петербуржец скончался в машине “Скорой помощи”.

Мужчина переходил пути в неположенном месте в Приморском районе Петербурга перед приближающемся поездом. Пешеход оступился и упал, машинист сигналил и тормозил, но поезд все равно задел мужчину. На место прибыли медики, но спасти пострадавшего не удалось: он скончался в машине “Скорой помощи”.

Полицейские уже установили личность мужчины. Сейчас обстоятельства происшествия продолжают выясняться, ведется проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мужчина сбил лося в Ленобласти, а затем его переехала Honda.