Водитель, сбивший лося в Ленобласти, погиб под колесами другой машины

Инспекторы ГИБДД уточняют детали аварии. Фото: pixabay.com
Инспекторы ГИБДД уточняют детали аварии. Фото: pixabay.com

Honda, ехавшая по “Скандинавии”, потеряла управление и выехала на обочину.

На автодороге “Скандинавия” вечером в четверг произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 21 июня. Мужчина, сбивший лося на своей машине, погиб под колесами другого автомобиля.

Авария произошла в Выборгском районе Ленобласти. Пожилой мужчина сбил лося на дороге, после аварии он вышел на обочину. В это время ехавшая мимо Honda наткнулась на тело животного и вылетела на обочину — как раз где стоял мужчина; он скончался на месте. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют детали ДТП.

За среду 19 июня в Ленинградской области произошло всего 73 ДТП, пострадало семь человек, никто не погиб, по данным УГИБДД Петербурга и региона. Статистику за вчерашний день должны опубликовать в ближайшие часы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мужчина на самокате попал под машину в Петербурге.

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