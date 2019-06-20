Мужчина на самокате угодил под машину на Ударников

По предварительным данным, он остался жив, но получил травмы.

Все случилось сегодня, 20 июня, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке улицы Коммуны и проспекта Ударников.

Пока что непонятно, как именно все случилось, но люди предположили, что владелец самоката переезжал на своем транспорте по «зебре», забыв спешиться. В результате на него наехал автомобиль – врачи, прибывшие на место, выясняют, насколько серьезные травмы получил пострадавший. Петербуржцы уверяют, что жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водители стоят в пробках из-за ранней разводки Троицкого моста. Уточняется, что мост снова опустится в шесть утра 21 июня. Судя по данным «Яндекс. Пробки» сейчас на Кронверской набережной и Дворцовой набережной затруднено движение.