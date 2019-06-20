Водители стоят в пробках из-за ранней разводки Троицкого моста

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот "Яндекс.Пробки"

Многие петербуржцы не ожидали, что переправу разведут в девять часов вечера.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем рассказали пользователи социальных сетей, которые пишут, что не знали об изменениях графика разводки моста. Они связаны с репетициями в преддверии «Алых парусов» – Троицкий мост развели, чтобы под ним мог проплыть главный символ мероприятия. Автолюбителям и пешеходам надо подождать всего несколько дней и все придет в норму. Праздник выпускников состоится уже 23 мая.

Уточняется, что мост снова опустится в шесть утра 21 июня. Водителей просят заранее продумывать маршрут, чтобы не стоять в пробках. Судя по данным «Яндекс. Пробки» сейчас на Кронверской набережной и Дворцовой набережной затрудненное движение.

Напоминаем, что движение по мосту ограничили еще 19 июня – нововведения будут действительны до 25 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бесплатные билеты на «Алые паруса» продают по 2,5 тысячи рублей.

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