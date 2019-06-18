Бесплатные билеты на «Алые паруса» продают по 2,5 тыс. рублей

Некоторые не против нажиться на
Некоторые не против нажиться на "Алых парусах". Фото: wikimedia.org

Спекулянты торгуют бесплатными билетами на праздник выпускников, который пройдет в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня.

На одном из сайтов, обнаруженных Piter.TV, за пригласительный билет назначена цена 2,5 тыс. рублей, еще в 300 рублей обойдется доставка курьером.

Откуда на этом сайте билеты, не подлежащие продаже? Торговцы объясняют это вмешательством высших сил — они оказались у них «чудесным образом».

Пригласительные билеты на «Алые паруса», которые дают право прохода на все праздничные мероприятия, получают все петербургские выпускники и 5 тыс. выпускников Ленобласти.

В этом году на билеты нанесена специальная маркировка, которая позволяет отличить фальшивые билеты от подлинных, сообщила сегодня председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева на пресс-конференции, посвященной «Алым парусам».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что праздник выпускников «Алые паруса» соберет около 1,5 млн человек.

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Бесплатные билеты на «Алые паруса» продают по 2,5 тыс. рублей
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