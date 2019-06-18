Праздник петербургских выпускников “Алые паруса” соберет около 1,5 млн человек

В этом году впервые в роли “Алых парусов” выступит отечественный парусник “Россия”. Фото: https://pixabay.com

В этом году впервые в роли “Алых парусов” выступит отечественный парусник “Россия”. Фото: https://pixabay.com

В этом году организаторы ждут 33 тысячи выпускников из 16 регионов России.

Традиция праздновать выпускной в сопровождении “Алых парусов” появилась в Петербурге еще в 1968 году. Спустя столько лет она сохранилась и до сих пор праздничную ночь ждут не только петербургские выпускники, но и вот уже почти бывшие школьники из других регионов.

Так, в этом году, “Алые паруса” увидят порядка 1,5 млн зрителей. Средин них 33 тысячи выпускников из 16 регионов России и 8 зарубежных государств. Об этом сообщает журнал “Отдых в России”.

Стоит напомним, что 9 лет назад праздник посмотрели около 3,5 тысяч человек.

В это году впервые в роли “Алых парусов” выступит отечественный парусник “Россия”. До этого его роль выполнял шведский бриг “Три короны”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов попросил не проводить политические акции во время «Алые паруса».