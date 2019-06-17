Беглов попросил не проводить политические акции во время «Алые паруса»

Он предложил всем политическим партиям и общественным организациям выбрать для этого любой другой день.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Своей просьбой врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился во время совещания в Смольном, передает ТАСС.

Он хочет, чтобы любые политические акции, запланированные на 23 июня, перенесли. Глава города напомнил, что нужно уважать выпускников и всех людей, которые готовились к празднику целый год.

Известно, что 23 июня хотели провести сразу два политических мероприятия. Петербуржцы хотели провести митинг о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова, а другие просили разрешить провести акцию, посвященную проблемам окружающей среды.

«Попросите их выбрать какое-то другое число, пойдите им навстречу по поводу изменения числа»,

— обратился Беглов к председателю комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольге Аришиной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что инженеры ЗВО установили более 140 понтонов на Неве к фестивалю «Алые паруса».