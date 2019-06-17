Инженеры ЗВО установили более 140 понтонов на Неве к фестивалю «Алые паруса»

Военные инженеры ЗВО установили более 140 понтонов на Неве к празднику выпускников «Алые паруса» в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, соединённые между собой в единую платформу понтоны станут площадкой для запуска грандиозного салюта фестиваля «Алые паруса».

Воинские колонны в составе большегрузных автомобилей каждую ночь доставляли понтоны к песчаному пляжу Петропавловской крепости. Доставку понтонов сопровождали инспекторы ВАИ.

Впервые празник выпускников «Алые паруса» был проведен в 1968 году, однако в 1979 традиция прервалась и была возрождена лишь спустя 25 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга. Движение речного транспорта будет ограничено по Зимней канавке на участке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста с 18:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 05:00 24 июня.