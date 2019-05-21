«Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга

Движения по рекам и каналам Северной столицы будет ограничено в связи с подготовкой и проведение праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщает Комитет по транспорту Петербурга.

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. Движение речного транспорта будет ограничено по Зимней канавке на участке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста с 18:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 05:00 24 июня.

Также речные суда не смогут пройти по Кронверкскому проливу от Иоанновского моста до Кронверского моста с 18:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 05:00 24 июня.

По Фонтанке движение будет перекрыто от Пантелеймоновского моста до Прачечного моста с 18:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 05:00 24 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, на КАД в районе Мурманского шоссе перекрывают две полосы.