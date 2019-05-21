На КАД в районе Мурманского шоссе перекрывают две полосы

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 23 мая на Кольцевой автодороге в Петербурге вводятся новые ограничения движения.

Движение автомобильного транспорта будет закрыто по третьей и четвёртой полосам участка внутреннего кольца от Мурманского шоссе до вантового моста. По первой и второй полосам машины смогут двигаться со скоростью не выше 50 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отмечают, ограничение связано с дорожными работами, которые на период до 27 мая будут производиться в круглосуточно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что более 50 млрд рублей из госбюджета на строительство ВСД Петербург может получить уже к концу 2020 года.

Как отметил вице-губернатор Эдуард Батанов, город уже провел большую работу, связанную с подготовкой к строительству.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
кад мурманское шоссе ограничение движения
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