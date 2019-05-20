Более 50 млрд рублей из госбюджета на строительство ВСД Петербург может получить уже к концу 2020 года

Сегодня в Смольном также обсудили план развития, модернизации и расширения петербургских дорог. Фото: http://zsd-vsd.ru

Сегодня в Смольном также обсудили план развития, модернизации и расширения петербургских дорог. Фото: http://zsd-vsd.ru

Как отметил вице-губернатор Эдуарда Батанова, город уже провел большую работу, связанную с подготовкой к строительству.

Петербург планирует получить из федерального бюджета 53 миллиарда рублей, сообщил сегодня вице-губернатор Эдуард Батанов. Об этом пишет “Петербургский дневник”. Сегодня такие цифры были озвучены в ходе рабочего заседания в Смольном.

Как отметил вице-губернатор, Петербургу важно до конца 2020 года получить как минимум решение о выделении средств на строительство Восточного скоростного диаметра. В этом году возможно начнут готовить территорию для строительства.

Сегодня в Смольном также обсудили план развития, модернизации и расширения петербургских дорог.

В ходе рабочего совещания в Смольном, Беглов дал поручение в ближайшее время представить развернутый доклад о ходе ремонтных работ на городских улицах. В докладе должны быть отражены сроки и технологии реализации проектов.

На проекты, которые планирую реализовать к 2024 году, пойдут федеральные деньги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на модернизацию и расширение дорог Петербурга из госбюджета выделят более 45 млрд рублей.