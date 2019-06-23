На площади Льва Мациевича “Лада” вылетела на пешеходную зону

Дорожно-транспортное происшествие в Приморском районе произошло вечером 23 июня.

О происшествии на площади сообщат в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”. Инцидент сняли на видео жильцы дома, проживающие рядом с местом аварии. Автомобиль отечественного автопрома влетел на пешеходную зону.

На кадрах видно, что на пешеходной зоне достаточно оживленно. Рядом с местом аварии собрались прохожие, в том числе и велосипедисты. Однако о пострадавших пока не сообщается. Водителю “Лады” помогают выбраться из машины. На место ДТП пока не прибыли сотрудники полиции. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МВД подсчитали, сколько ДТП произошло с участием каршеринговых авто с начала года.