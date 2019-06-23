В МВД подсчитали, сколько ДТП произошло с участием каршеринговых авто с начала года

Также стало известно, сколько водителей были в состоянии алкогольного опьянения.

В последнее время количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобиле, взятых в краткосрочную аренду, увеличилось. В МВД подсчитали, сколько ДТП произошло за период с января по май 2019 года. Так, сообщают в ведомстве, в России произошло более 130 ДТП с участием автомобилей каршеринга.

В результате аварий погибли 4 человека, ранения получили 169 человек.

Помимо э ого, с начала года было зафиксировано 9 ДТП с участием арендованных автомобилей под управлением водителей в состоянии опьянения, в том числе шесть в Москве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино девушку сбил мотоциклист.