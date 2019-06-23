В Мурино девушку сбил мотоциклист

Оба в результате ДТП получили травмы, но насколько серьезные – непонятно.

Инцидент случился сегодня утром, 23 июня, во Всеволожском районе Ленинградской области. Обо всем сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» – ДТП смогли запечатлеть камеры видеорегистратора. Все произошло на перекрестке улицы Шувалова и бульвара Менделеева. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Когда она заметила байкера, постаралась ускориться, но это не позволило избежать аварии. В результате мотоциклист сбил с ног девушку, а сам вылетел из седла. Скорее всего, оба получили травмы, но степень их серьезности остается неизвестной. Пока что инцидент никак не комментировали официальные источники.

Видео: https://vk.com/9online

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Русановской улице во дворе ЖК «Ласточнико гнездо» мальчик выбежал на дорогу и был сбит машиной. В результате ДТП ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализирован в сопровождении матери.