В Центральном районе проспект и улицу затопило из-за прорыва трубы (видео)

На месте ЧП работают спецслужбы и ликвидируют последствия аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

На месте ЧП работают спецслужбы и ликвидируют последствия аварии. Фото: https://vk.com/spb_today

На место уже приехали спецслужбы для ликвидации прорыва.

Про очередную коммунальную аварию сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”. Трубу прорвало на перекрестке Бакунина и 3-ей Советской.

Вода растеклась по всей проезжей части. Судя по размещенному видео в соцсети, на месте уже работают спецслужбы и ликвидируют последствия аварии.

Сейчас движение на месте аварии не такое оживленное, поэтому сильных затруднений прорыв не вызвал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на площади Льва Мациевича “Лада” вылетела на пешеходную зону.

Видео: https://vk.com/spb_today