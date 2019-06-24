Прямая линия Путина вызвала ажиотаж в соцсетях

Потенциальная аудитория составила 1,3 млрд интернет-пользователей.

Прямая линия Владимира Путина вызвала ажиотаж в социальной сети: 368 тысяч записей и комментариев в социальных сетях содержали в сети упоминания “Прямой линии”, сообщили Gazeta.SPb эксперты “Медиалогии” в понедельник 24 июня. Исследователи взяли для анализа активность в соцсетях с 20 по 22 июня.

Записи о горячей линии президента РФ просмотрели 110 млн раз. Общее число “ретвитов”, “лайков”, “репостов” и комментариев достигло почти 6 млн — для сравнения в Петербурге живет 5,3 млн. В Интернет-СМИ появилось свыше тысячи сообщений о мероприятии.

Эксперты считают, что “Прямая линия” охватила около 1,3 млрд человек — это сумма подписчиков всех площадок, где упоминалась прямая линия. Исследователи работали c Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, “ВКонтакте” и “Одноклассники” и допускают, что возможно пересечение аудиторий этих сетей. Всего в России живет около 144 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Песков рассказал об утерянной Путиным записке.