Песков рассказал об утерянной записке для Путина

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Неизвестная женщина пыталась связаться с президентом через письмо.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о ситуации в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на ВГТРК. Он отметил, что глава страны очень бережно относится к просьбам граждан, так что его возмутила халатность помощника, который потерял обращение женщины.

«Он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо»,

— заверил Песков. Пресс-секретарь также подчеркнул, что человек, виновный в утере, не был наказан – он обещал больше такого не допускать.

«Эту женщину действительно так и не нашли»,

— с горечью заявил пресс-секретарь президента.

Путин, считает Песков, чувствует свою ответственность перед людьми.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СМИ рассказали историю, за которую Путину стыдно. Он однажды потерял записку пожилой женщину, вставшей перед ним на колени.

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