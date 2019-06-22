СМИ рассказали историю, за которую Путину стыдно

Президент, а тогда премьер, потерял записку пожилой женщины из Сыктывкара.

Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос, за что ему бывает стыдно, рассказал, что однажды потерял записку пожилой женщину, вставшей перед ним на колени. Сейчас РИА Новости узнали подробности об этой истории и раскрыли их в субботу 22 июня.

Выяснилось, что инцидент произошел в 2010 году, когда Путин приезжал в Сыктывкар. Стоит отметить, что на тот момент Путин занимал пост не президента, а премьер-министра РФ.

Елена Щербина, член Общественной палаты Коми, хотела передать Путину записку о вопросам земли для многодетных семей. Она познакомилась на площади с некой Валентиной, которая написала премьеру письмо с просьбой разобраться в деле сына, которого якобы несправедливо осудили. Женщины написали две одинаковые записки, договорившись, что их отдаст та, которой удастся пробиться к премьеру, рассказал РИА Новости супруг Щербиной.

Женщине по имени Валентина удалось добраться до Путина, она упала перед ним на колени, он взял у нее записку. Вопрос земли для многодетных семей Путин прокомментировал через 2-3 месяца, но второе послание потерял.

В Кремле пока не подтвердили и не опровергли данные в СМИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин ответил на критику “Единой России”