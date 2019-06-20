Путин напомнил об ужасах 90-х, отвечая на критику «Единой России»

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент считает, что партия всегда готова принимать ответственность за непопулярные решения.

Своим мнение глава России поделился во время прямой линии, которая состоялась сегодня, 20 июня. В какой-то момент на экране высветился вопрос: «Куда ведет нас эта банда патриотов из «Единой России». Путин заявил, что ответит на политическое высказывание, чтобы не сложилось впечатления будто он подобных избегает. Он рассказал, что «Единая Россия» порой вынуждена принимать какие-то решения нужные стране, но кажущиеся людям неправильными. Это, по его мнению, отличное качество и демонстрирует зрелость людей, которые хотят лучшего для России.

Путин отказался называть людей из 90-х бандитами, но напомнил, что в те времена «развалилась социальная сфера, промышленность, мы утратили оборонку».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин: Я рос в Ленинграде, поэтому такой вежливый.

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