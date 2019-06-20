Путин: Я рос в Ленинграде, поэтому такой вежливый

На ответ во время прямой линии, почему Владимир Путин так вежливо реагирует на нападки, президент ответил – это все воспитание.

Помимо этого, Владимир Путин напомним, что он представляет Россию и должен вести себя соответствующе. Воспитание, полученное в Ленинграде, а также восприятие в окружении БДТ, Эрмитажа и других достопримечательностей и отложило отпечаток вежливости.

«Я не думаю, что я уж такой вежливый. Но я вырос в Петербурге и это сильно повлияло. В Питере внешняя среда призывает к гармонии», — написал Путин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин: Президентство Зеленского — это не комедия, а трагедия.