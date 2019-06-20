Путин попросил жителей России не сердиться на него

Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин попросил жителей страны, которые сейчас смотрят прямой эфир программы «прямая линия» не сердиться на него, когда он говорит о средних цифрах, так как имеется большой разрыв в доходах по отраслям и регионам.

По словам президента, предметно говорить по каждому вопросу не позволяет формат программы и размер страны.

«С 2013 года в среднем номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч», — подчеркнул президент.

Также Путин затронул вопрос индексации пенсий, которая составила 7,05%. Президент спрогнозировал дальнейшее повышение пенсий, в том числе у военных пенсионеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.

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