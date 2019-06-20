Путин попросил жителей России не сердиться на него

Президент России Владимир Путин попросил жителей страны, которые сейчас смотрят прямой эфир программы «прямая линия» не сердиться на него, когда он говорит о средних цифрах, так как имеется большой разрыв в доходах по отраслям и регионам.

По словам президента, предметно говорить по каждому вопросу не позволяет формат программы и размер страны.

«С 2013 года в среднем номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч», — подчеркнул президент.

Также Путин затронул вопрос индексации пенсий, которая составила 7,05%. Президент спрогнозировал дальнейшее повышение пенсий, в том числе у военных пенсионеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.