Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных

В России минимальная зарплата соответствует прожиточному минимуму — более 11 тысяч рублей. Если человек получает меньше, то это предмет для разбирательства контролирующих органов заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 2019.

По его словам, например, в пожарной службе люди в погонах получают 43 тысячи, гражданские – от 13 до 16 тысяч рублей в месяц.

«В этом году правительство выделило МЧС 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату гражданским в МЧС до 20 тысяч. Через год эта сумма увеличится до 32 тысяч», — отметил президент.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Президент России Владимир Путин поприветствовал всех жителей страны и начал отвечать на вопросы в 12.10 по московскому времени.