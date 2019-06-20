Началась «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин поприветствовал всех жителей страны и начал отвечать на вопросы в 12.10 по московскому времени. Прямую трансляцию ведут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Отмечается, что это уже 17-ая «прямая линия» с президентом РФ.

Обращения к Владимиру Путину начали принимать 9 июня и продолжат до конца программы. Задать свой вопрос можно позвонив на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40 (круглосуточно), отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40. Также оставить вопрос можно на сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

Выйти на прямую связь со студией во время эфира смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Вечером 19 июня в Кремле зарегистрировали 1 млн 315 тысяч обращений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в «Прямой линии» с Путиным примут участие 14 из 85 губернаторов РФ.