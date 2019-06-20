В «Прямой линии» с Путиным примут участие 14 из 85 губернаторов РФ

Некоторые из губернаторов прервали свой отпуск для того, чтобы находиться во время эфира «Прямой линии» на своих рабочих местах.
Как сообщает ТАСС, большинство вопросов, по мнению глав регионов, будет связано с тематикой экологии, социальной сферы и развития транспорта. Отмечается, что для многих из губернаторов нынешняя прямая линия не будет первой, однако не всем им приходилось ранее выходить на связь со студией.
Впервые в «Прямой линии» с президентом примут участие в 14 из 85 глав регионов Российской Федерации.
«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июля в 12 часов дня по московскому времени.
Традиционно вопросы президенту РФ можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40 (круглосуточно), отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40. Также оставить вопрос можно на сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.
Выйти на прямую связь со студией во время эфира смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин ответит на вопросы в прямом эфире.