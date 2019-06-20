В «Прямой линии» с Путиным примут участие 14 из 85 губернаторов РФ

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Некоторые из губернаторов прервали свой отпуск для того, чтобы находиться во время эфира «Прямой линии» на своих рабочих местах.

Как сообщает ТАСС, большинство вопросов, по мнению глав регионов, будет связано с тематикой экологии, социальной сферы и развития транспорта. Отмечается, что для многих из губернаторов нынешняя прямая линия не будет первой, однако не всем им приходилось ранее выходить на связь со студией.

Впервые в «Прямой линии» с президентом примут участие в 14 из 85 глав регионов Российской Федерации.

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июля в 12 часов дня по московскому времени.

Традиционно вопросы президенту РФ можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40 (круглосуточно), отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40. Также оставить вопрос можно на сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

Выйти на прямую связь со студией во время эфира смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин ответит на вопросы в прямом эфире.

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