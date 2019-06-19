Путин ответит на вопросы в прямом эфире

Линия может занять не меньше трех часов. Фото kremlin.ru
Линия может занять не меньше трех часов. Фото kremlin.ru

В четверг 20 июня состоится 17-ая прямая линия с президентом РФ.

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей страны в четверг 20 июня. Это станет 17-ой линией для Путина: четыре раза он выступал на ней в качестве премьер-министра, а все остальные — как глава государства.

Линия начнется в 12:00 по московскому времени. Пока неясно, сколько именно она продлится. В 2013 году Путин общался с россиянами 4 часа 47 минут, что стало рекордом. Вероятно, линия займет не меньше трех часов.

Обращения к президенту начали принимать 9 июня и продолжат до конца программы. Путину можно позвонить, отправить СМС, написать в социальных сетях или через приложение “Москва — Путину”. Телеканал “Россия-24” сообщает, что на 9 часов вечера 19 июня в Кремле зарегистрировали 1 млн 315 тысяч обращений.

Сейчас Путину 66 лет. Он стал президентом в 2000 году, в 2004 году отправился на второй срок. с 2012 года снова занимает президентское кресло после истечения полномочий Дмитрия Медведева.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге, к примеру, озабочены грядущим строительством ВСД и хотят поднять этот вопрос на прямой линии.

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