Петербуржцы жалуются Путину на ВСД

На горячую линию отправили около 100 обращений.

Жители Санкт-Петербурга обеспокоены планами строительства ВСД через Стеклянный городок и Неву. Горожане уже отправили Владимиру Путину на горячую линию около 100 писем, сообщает Piter.Tv.

Петербуржцы жалуются, что правительство Санкт-Петербурга не обсуждает с ними проект скоростного диаметра. Градозащитники переживают, что трасса пройдет через парк 30-летия Октября. Кроме этого их серьезно беспокоит будущий мост через Неву и шумовые загрязнения от проекта.

Соглашение о строительстве ВСД подписали на ПМЭФ. В 2019 году территорию могут начать готовить к строительству, а деньги на возведение скоростного диаметра Петербург должен выделить в 2020 году.

Путин ответит на вопросы россиян сегодня 20 июня в полдень.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ВСД в Санкт-Петербурге хотят реализовать к 2024 году.