Рэпер Порока Ронин умер в Петербурга от порока сердца

Церемония кремации и прощания пройдет сегодня 24 июня.

Рэпер Порока Ронин скончался в Санкт-Петербурге, сообщили в официальной группе музыканта. Артиста кремируют и попрощаются с ним 24 июня на Екатерингофском проспекте.

Предположительно, Никита Демидов — настоящее имя музыканта — умер 17 июня, о смерти узнали через 3 дня. В качестве причины смерти называют сердечную недостаточность из-за врожденного порока.

Демидов родился в Павлодаре, а впервые выступил в Санкт-Петербурге на фестивале “Подполье” весной 2018 года. Клип Порока Ронин “Вскрытие покажет” собрал 54 тысячи просмотров на Youtube. В официальной группе исполнителя “Вконтакте” числится свыше 6 тысяч подписчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце.