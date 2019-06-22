Мик Джаггер успешно вернулся на сцену после операции на сердце

Мик Джаггер снова на сцене.. Фото: instagram @mickjagger
Мик Джаггер снова на сцене.. Фото: instagram @mickjagger

Лидер легендарной британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер впервые вышел на сцену после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщает издание The Guardian.

75-летний музыкант был госпитализирован 2,5 месяца назад. Джаггер перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана.

Отмечается, что первое выступление The Rolling Stones состоялось 21 июня, далее музыканты отправятся в тур по США и Канаде, где артисты дадут 17 концертов. Тур продлится до конца августа 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера. Такая информация была опубликована в твиттере Мика Джаггера. Врачи порекомендовали ему воздержаться от гастролей и уделить больше внимания здоровью. Для возвращению на сцену ему необходимо пройти восстановительный процесс.

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