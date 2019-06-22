Мик Джаггер успешно вернулся на сцену после операции на сердце

Лидер легендарной британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер впервые вышел на сцену после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщает издание The Guardian.

75-летний музыкант был госпитализирован 2,5 месяца назад. Джаггер перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана.

Отмечается, что первое выступление The Rolling Stones состоялось 21 июня, далее музыканты отправятся в тур по США и Канаде, где артисты дадут 17 концертов. Тур продлится до конца августа 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера. Такая информация была опубликована в твиттере Мика Джаггера. Врачи порекомендовали ему воздержаться от гастролей и уделить больше внимания здоровью. Для возвращению на сцену ему необходимо пройти восстановительный процесс.