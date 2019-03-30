The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера

Тур по Соединенным Штатам Америки и Канаде группа была вынуждена отложить из-за состояния здоровья вокалиста.

Данная информация была опубликована в твиттере Мика Джаггера.

«Я прошу прощения у всех наших фанатов в Америке и Канаде, которые приобрели билеты. Я правда ненавижу вас так подводить. Я огорчен необходимостью отложить тур, но я буду усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только смогу. Еще раз, приношу огромные извинения всем», написал Мик Джаггер в своем аккаунте в твиттере.

По информации журнала Rolling Stone, Джаггеру на данный момент необходимо пройти курс лечения. Врачи порекомендовали ему воздержаться от гастролей и уделить больше внимания здоровью. Для возвращению на сцену ему необходимо пройти восстановительный процесс.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Стас Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» с голосами Бузовой и Нагиева.