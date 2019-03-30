Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» с голосами Бузовой и Нагиева

По словам российского шоумена Стаса Барецкого, мультфильм выйдет в 2020 году. Это станет мультипликационная версия его будущего фильма «Брат-3».

Множество людей разочарованы намерением скандально известного шоумена выпустить своё продолжение фильма «Брат». Тем не менее, Стас Барецкий не собирается останавливаться только на фильме.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Барецкий анонсировал мультфильм «Брат-3» с тем же сценарием, что и фильм. По его словам, персонажей будут озвучивать Сергей шнуров, Павел Воля, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Ольга Бузова и другие известные личности.

Барецкий будет играть роль директора кладбища в малиновом пиджаке. В качестве саундтерков к фильму будут использованы различные жанры – от рэпа до шансона.

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