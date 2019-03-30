Стало известно, что получила экс-супруга Шнурова Матильда после развода

О своем разводе супруги объявили в мае 2018 года. Фото: https://www.instagram.com

О своем разводе супруги объявили в мае 2018 года. Фото: https://www.instagram.com

Лидер группы “Ленинград” сообщил об этом сам. Экс-супруге достались недвижимость и некоторые бизнес-проекты.

Музыкант Сергей Шнуров рассказал в интервью Starhit, что Матильда Мозговая получила больше половины совместно нажитого имущества. Теперь бывшая супруга стала владелицей трех квартир общей площадью 550 квадратных метров. Стоимость жилых помещений оценивают на 140 миллионов рублей. Также Матильда получила балетную школу и ресторан в Петербурге.

Сам Шнуров прокомментировал, что по поводу этого факта он не сожалеет, но и радости особой нет.

Напомним, о своем разводе супруги объявили в мае 2018 года. “С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу решили развестись”, написал музыкант.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Шнуров прокомментировал роспуск «Ленинграда».