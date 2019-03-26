Шнуров прокомментировал роспуск «Ленинграда»

Музыкант заявил, что раз «эпоха застоя» кончилась, значит, группировке тоже должен настать конец.

Сергей Шнуров, основатель известной группы «Ленинград», наконец рассказал, что стало причиной прощального тура. Музыкант отметил, что его коллектив всегда ассоциировали с девяностыми, которые стали для современного россиянина чем-то далеким и неактуальным. Шнуров рассказал, что чувствует, как мир вокруг меняется и в нем больше нет места «Ленинграду». Он также отметил, что однажды группа может вновь объединится, если появится таковая необходимость.

«Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», — поделился своими ощущениями Сергей Шнуров в разговоре с РБК.

Напоминаем, что в ближайшее время начнется прощальный тур «Ленинграда». К слову, музыкант однажды уже прощался со слушателями, но всего лишь на год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Шнуров уходит в живопись.