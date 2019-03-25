Сергей Шнуров уходит в живопись

Музыкант рассказал о своих творческих планах после распада группы «Ленинград».

Шнуров заявил, что планирует продолжить заниматься творчеством, но уже не музыкальной деятельностью, а исключительно живописью, сообщает РБК.

Шоумен уже долгое время пишет картины. Самую дорогую, по его словам, он продал «тысяч за 30 евро». Также он отметил, что его картины пользуются спросом.

Шнуров творит в стиле брендреализм. Концепцию направления он создал самостоятельно. Основная идея брендреалзма заключается в том, что человек в наше время окружен продуктами-брендами, которые создаются искусственным путем, а не чистыми явлениями.

Кроме того, Шнуров отмечает, что делает только коммерческие вещи, а свою душу может отражать и публикациями в Instagram.

Заведующий отделом современного искусства «Эрмитажа» Дмитрий Озерков говорил о том, что Шнуров только придумывает картины и инсталляции, а воплощает в жизнь их команда художников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шнуров назвал слушания в Госдуме шоу и предложил ликвидировать Минкульт.