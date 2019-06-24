Перекресток Авиаконструкторов и Ильюшина залило грязью

Поток воды мешает петербуржцам перейти улицу. Фото: https://vk.com/spb_today
Поток воды мешает петербуржцам перейти улицу. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы передают, что трубу на этом участке ремонтировали месяц назад.

Перекресток Авиаконструкторов и Ильюшина залило грязной водой, сообщили жители Приморского района Санкт-Петербурга в социальных сетях в понедельник 24 июня.

Огромная лужа осложняет движение для автомобилей и переход дороги для пешеходов. Вода растекается в основном по проезжей части — тротуар почти не затронут.

Вероятно, на пересечении прорвало трубу. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что ремонтная бригада уже чинила трубу на этом участке месяц назад. Пока что информация о прорыве не подтверждена — на сайте “Теплосети Санкт-Петербурга”, “Водоканала” и ГУП “ТЭК” нет информации о внештатных ситуациях в Петербурге на данный момент.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Центральном районе Санкт-Петербурга прорвало трубу.

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