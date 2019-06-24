В Петербурге наказали банду, которая за год похитила 12 автомобилей

Один из преступников особенно отличился. В попытках сбежать он бил полицейских и прыгал в Обводный канал.

Члены этнической организованной преступной группы признаны виновными в краже, покушении на кражу и в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили 24 июня Gazeta.SPb в ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

В банде три участника – Гиа Читанава, Ибрагим Атакуев и Лаша Партсвания. Они орудовали в 2018 году и по версии следствия за год похитили 12 дорогостоящих автомобилей на сумму более 16, 1 млн рублей. Восемь автомобилей было обнаружено, ущерб был возмещен в размере 11,4 млн рублей.

Атакуев особенно активно давал отпор правоохранителям. Так в феврале 2018 года он ударил кулаком по лицу сотрудника ДПС, пытавшегося пресечь попытку похищения им автомобиля. А в марте 2018 года, непосредственно после задержания, ударил кулаком конвоировавшего его сотрудника Росгвардии. Потом разбил головой стекло автомобиля, выпрыгнул на проезжую часть дороги, а потом на лед Обводного канала и пытался избавиться от сумки, в которой находились предметы, предназначенные для кражи автомобилей. В результате Атакуев сломал себе ногу, а его сумка была изъята.

Сейчас преступникам назначено наказание от 2,8 до 4,4 лет лишения свободы.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге расследовали дело о нападении на сотрудников больницы.