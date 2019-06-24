В Петербурге расследовали дело о нападении на сотрудников больницы

Мужчины проникли в больницу под прикрытием. Фото: Pixabay
Мужчины проникли в больницу под прикрытием. Фото: Pixabay

Соучастники проникли в кабинет в медицинских халатах, избили и связали потерпевших, похитили деньги, после чего скрылись.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в разбойном нападении на сотрудников больницы. Подозреваемых было трое. Их удалось задержать после большого комплекса следственных действий в разных регионах России. Одного – в Петербурге, другого – в Тамбовской области, а третьего – в Нижегородской.

По версии следствия, утром 29 марта один из подозреваемых на автомобиле подвез своих товарищей к ГБУЗ «Городская больница № 40». Товарищи подготовились: они были одеты в медицинские халаты и колпаки, лица закрыли масками. Подозреваемые зашли в служебный кабинет и, угрожая ножом, жестоко избили кулаками, ортопедическим костылем и деревянной мебельной ножкой начальника отдела эксплуатации медицинской техники и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского информационного центра. Руки потерпевших при этом связали строительными хомутами.

В итоге соучастники похитили из сейфа деньги в сумме 350 тысяч рублей и 2,5 тыс. евро, а также деньги, принадлежавшие одному из пациентов больницы, в размере 500 тысяч рублей и 26 тыс. евро, и скрылись.

По делу будет вынесено обвинительное заключения для отправки в суд.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что житель Ломоносова отправится в колонию за пьяный наезд на людей.

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