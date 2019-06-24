Житель Ломоносова отправится в колонию за пьяный наезд на людей

Один пострадавший скончался под колесами автомобиля. Трое выжили, но получили травмы разной степени тяжести.

Суд вынес приговор мужчине 1984 года рождения, который обвинялся в покушении на убийство двух или более лиц, а также в убийстве, совершенном общеопасным способом. Теперь подсудимый отправится в колонию строгого режима на 14 лет, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Как установили следствие и суд, в июне 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех людей. Это произошло на улице Красноармейской в городе Ломоносове Петродворцового района Петербурга. Мужчина был пьян и управлял автомобилем «ГАЗ». От полученных травм один пострадавший скончался на месте, три других получили повреждениия разной степени тяжести.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Кировском районе мужчина бросил пакетик с метадоном.