В Кировском районе мужчина бросил пакетик с метадоном

Ранее мужчину не раз судили за наркотики. Фото: Pixabay
Ранее мужчину не раз судили за наркотики. Фото: Pixabay

Так он попытался отвлечь сотрудников Росгвардии, а потом попытался сбежать. Однако не удалось —возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 22 июня, наряд группы задержания УВО Росгвардии задержал 40-летнего жителя города Ломоносов, который имел при себе наркотики. До этого задержанный был неоднократно судим, рассказали 24 июня Gazeta.SPb в УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину при патрулировании Кировского района. Тот, завидев их, занервничал и попытался скрыться. Правоохранители поспешили проверить у странного гражданина документы, однако тот бросил на землю пакетик с белым веществом,чтобы отвлечь сотрудников, и попытался сбежать.

Но не получилось — мужчина был задержан. Оказалось, что белое вещество в пакетике – это метадон. Сам гражданин ранее не раз был судим по статье 228 – «незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ». Сейчас подозреваемый передан сотрудникам полиции. На него завели очередное уголовное дело по той же статье.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что неоднократно судимый мужчина угнал строительную тачку в Кировском районе и вернулся на место преступления.

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